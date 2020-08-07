Sağlık

Hong Kong 7,5 milyon vatandaşa Covid-19 testi yapacak

8 Ağustos 2020

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde yaşayan 7,5 milyon kişiye ücretsiz yeni tip corona virüs (Covid-19) testi yapılacağı bildirildi.

Baş Yönetici Carrie Lam, bölgede yaşayan herkese iki hafta içinde ücretsiz Kovid-19 testi yapılacağını açıkladı.

Umumi test uygulamasının, hastalığın yayılma hızını ölçmeye yardımcı olacağını belirten Lam, “Basitçe, kim istiyorsa gidip test olabilecek. Yüksek riskli gruplardan gelip gelmediğine bakılmayacak” ifadesini kullandı.

Lam, testlerin sosyal mesafeye dikkat edilerek ve uzun sıralar oluşmadan yapılmasını sağlayacaklarını kaydetti.

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, bölgede son 24 saatte 89 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Kentteki toplam vaka sayısı 3 bin 939’a ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 2 bin 458 kişi iyileşirken, 44 kişi hayatını kaybetti.


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