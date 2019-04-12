Kıbrıs

LTB’nin sunduğu 6. KAFF’de mahkumlara film gösterildi

12 Nisan 2019
MAHKUM

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu ve 4-12 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen “6.Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) kapsamında “Mahkumları Kucaklayan Sinema” bölümünde Merkezi Cezaevi’ndeki mahkumlara yönelik “Pi’nin Yaşamı” adlı film gösterildi.

10 Nisan Çarşamba ve 12 Nisan Cuma günlerinde gerçekleşen gösterimlerde kadın ve erkek mahkumlara kendi bölümlerinde aynı saatte “Pi’nin Yaşamı” filmi gösterimi yapıldı.

LTB’nin İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile Cezaevi Müdrlüğü işbirliğinde gerçekleşen gösterimlere Cezaevi Müdürü Metin Bilmem de katılarak mahkumlara yönelik bir konuşma gerçekleştirdi.

LTB organizasyonunda gerçekleşek festivalde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı ana sponsor olarak  Telsim Vodafone Grup Şirketi, Merit Grubu, Avenue Dereboyu  sponsor olarak yer alırken Creditwest Bankası da festivale katkı koyuyor.

 

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