Teknoloji

Falcon Heavy ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi

12 Nisan 2019

ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, Falcon Heavy roketi, Arabsat-6A uydusunu uzaya çıkarmak için ilk ticari uçuşunu gerçekleştirdi.

Şirketin ilk kez geçen yıl uzaya başarıyla fırlattığı dünyanın en güçlü ticari roketi Falcon Heavy’nin 90 milyon dolarlık maliyetinin yanında 63,8 ton yük taşıma kapasitesine sahip olduğu açıklanmıştı.

Falcon Heavy’nin Tesla’nın Roadster model aracını yörüngeye taşıması en az roketin fırlatılması kadar gündem yaratmıştı.

Etiketler


İlgili Makaleler

Disney+: Disney internet üzerinden yayın platformu açıyor

12 Nisan 2019

Uzayda yaşam sağlığı uzun vadeli etkilemiyor

12 Nisan 2019

Sony, otobüs büyüklüğündeki 16k çözünürlüklü microled ekranını tanıttı

11 Nisan 2019
Kara delik

İlk kara delik fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

11 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı