Uzay

İlk kara delik fotoğrafı: Tarihi fotoğrafa Powehi adı verildi

12 Nisan 2019
kara delik

İlk kez fotoğrafı çekilen kara deliğe, Hawaii dilinde “Derin, süslü karanlık oluşum” anlamına gelen “Powehi” adı verildi.

Hawaii’de yayımlanan Star Advertiser gazetesinin haberine göre dünyanın farklı bölgelerindeki sekiz gözlemevi arasında bağlantı kurularak oluşturulan Event Horizon teleskop dizgesi tarafından fotoğraflanan kara deliğin isim babası Hawaiili dil profesörü Larry Kimura oldu.

Projede görev alan gökbilimciler, kullanılan teleskoplardan ikisinin Hawaii’de olması nedeniyle, 40 milyar km çapıyla Dünya’dan üç milyon kat daha büyük olan dev kara deliğe Hawaii dilinde bir ismin verilmesini uygun gördü.

Powehi sözcüğü Hawaii’de 18’nci yüzyıldan beri söylenen ve yaratılış hikayesini anlatan Kumulipo adlı bir ilahideki “Po” ve “Wehi” sözcüklerinin birleşiminden oluşuyor.

Po, “Sonsuz yaratımdaki derin karanlık kaynak”, Wehi de “süslenmiş, bezenmiş” anlamına geliyor.

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