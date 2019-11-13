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LTB’den kanalizasyon ve yol kapatma duyurusu

13 Kasım 2019

15 Kasım Cuma gününden itibaren 3 gün boyunca belli saatlerde Şht. Kamil Balkan Sokak’ta (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) gerçekleştirilecek kanalizasyon çalışması dolayısıyla yolun kapatılacağı açıklandı.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından sürdürülen Küçük Kaymaklı Kanalizasyon Çalışmaları kapsamında 15 Kasım Cuma, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri sabah 07:00 ile akşam üzeri 17:30 saatleri arasında Şht. Kamil Balkan Sokak’ta (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) gerçekleştirilecek kanalizasyon çalışması dolayısıyla yol çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak.



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