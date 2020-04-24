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LTB solunum destek cihazı üretiyor

24 Nisan 2020

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı,sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, solunum destek cihazı üretimi için belediye olarak ilk adımı attıklarını duyurdu.

Harmancı’nın paylaşımı şöyle;

“Solunum cihazı bu hastalık süresince en çok ihtiyaç duyulan tıbbi destek ünitesi, bizler de bu alanda sağlık çalışanlarına ve ülkemize nasıl destek verebileceğimizi düşündük ve sanayi atölyelerimizde yoğun bakım ünitesi olarak kullanılmayacak olsa da acil serviste ve hasta nakil edilirken kullanılabilecek bir solunum destek cihazının iç mekanizmasını üretmeyi başardık, bugün hastane başhekim yardımcımız Sayın Cenk Soydan ve yoğun bakımda uzmanı Şükrü beyden de fikirler alarak bundan sonraki sürecine başlayacağız, elektronik devreler ve cihazımızın dış yapısının oluşturulmasına başlanacak.

Umarım katkı sağlayabilecek bir üretime döndürebiliriz, şu ana kadar üretimde büyük emeği geçen sanayi ekibimize sonsuz teşekkürler.”

Mehmet Harmancı paylaştı: 24 Nisan 2020 Cuma

 

 



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