LİDER TEKNİK ADAMLAR YARIN SAAT 14’TE

Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un sunduğu Covid-19’da Spor programının yarınki konukları Futbol Süper Lig lideri MTG takımı teknik adamı Ali Oraloğlu ve 1.Lig lideri Mesarya takımı teknik adamı Nazım Aktunç olacak.

KKTC Futbol Süper Lig ve 1.Lig’de son maçlar 8 Mart 2020’de oynanmıştı. Sezonun 22.hafta maçlarının ardından ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle futbol ligleri ertelenmişti.

Takımlar 8 Mart tarihinden sonra resmi lig maçları oynamazken, yaklaşık olarak 15 Mart tarihinden beridir de antrenman yapmıyor. Bakanlar Kurulu’nun antrenman ve tüm spor müsabakalarını erteleyip kısmi sokağa çıkma yasağı ile de yasaklar kapsamına almasının ardından futbolcular yaklaşık 45 gündür evlerinde oturuyor.

Bir yandan futbol sezonu başlamalı mı başlamamalı mı tartışmaları yapılırken, bir yandan da ülkemizde virüsle mücadele rakamlarının yatay seyirle gitmesi, son günlerde pozitif vaka tespit edilmemesi yeniden futbola dönüş sinyalleri verdi.

LİDER TEKNİK ADAMLAR SAAT 14’TE KONUŞACAK

Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarından ortak yayınlanan “Covid-19’da Spor” programında yarın futbol Süper Lig ve 1.Lig’de lider durumda olan takımların teknik direktörleri içinde bulunduğumuz durumu yorumlayacak.

Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un sunduğu ve yarın saat 14.00’da başlayacak “Covid-19’da Spor” programında Futbol Süper Lig lideri MTG takımı teknik adamı Ali Oraloğlu ve 1.Lig lider takımı Mesarya’nın başarılı teknik adamı Nazım Aktunç Yaklaşık 1,5 aylık süreç sonrası ne düşündüklerini yorumlayacak ve önerilerini anlatacak.

“Covid-19’da Spor” programı yarın saat 14.00’da Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarından ortak canlı yayınla başlayacak.