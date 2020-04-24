KıbrısSpor

LİDER TEKNİK ADAMLAR YARIN SAAT 14’TE

COVİD-19’DA SPOR CANLI YAYININDA

24 Nisan 2020

Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un sunduğu Covid-19’da Spor programının yarınki konukları Futbol Süper Lig lideri MTG takımı teknik adamı Ali Oraloğlu ve 1.Lig lideri Mesarya takımı teknik adamı Nazım Aktunç olacak.

KKTC Futbol Süper Lig ve 1.Lig’de son maçlar 8 Mart 2020’de oynanmıştı. Sezonun 22.hafta maçlarının ardından ülkemizde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle futbol ligleri ertelenmişti.

Takımlar 8 Mart tarihinden sonra resmi lig maçları oynamazken, yaklaşık olarak 15 Mart tarihinden beridir de antrenman yapmıyor. Bakanlar Kurulu’nun antrenman ve tüm spor müsabakalarını erteleyip kısmi sokağa çıkma yasağı ile de yasaklar kapsamına almasının ardından futbolcular yaklaşık 45 gündür evlerinde oturuyor.

Bir yandan futbol sezonu başlamalı mı başlamamalı mı tartışmaları yapılırken, bir yandan da ülkemizde virüsle mücadele rakamlarının yatay seyirle gitmesi, son günlerde pozitif vaka tespit edilmemesi yeniden futbola dönüş sinyalleri verdi.

LİDER TEKNİK ADAMLAR SAAT 14’TE KONUŞACAK

Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarından ortak yayınlanan “Covid-19’da Spor” programında yarın futbol Süper Lig ve 1.Lig’de lider durumda olan takımların teknik direktörleri içinde bulunduğumuz durumu yorumlayacak.

Havadis Spor Müdürü Ahmet Özsoy’un sunduğu ve yarın saat 14.00’da başlayacak “Covid-19’da Spor” programında Futbol Süper Lig lideri MTG takımı teknik adamı Ali Oraloğlu ve 1.Lig lider takımı Mesarya’nın başarılı teknik adamı Nazım Aktunç Yaklaşık 1,5 aylık süreç sonrası ne düşündüklerini yorumlayacak ve önerilerini anlatacak.

“Covid-19’da Spor” programı yarın saat 14.00’da Havadis Gazetesi ile Kıbrıs Objektif facebook sayfalarından ortak canlı yayınla başlayacak.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Tatar: Rehavete kapılmazsak, selametle atlatmış olacağız

Tatar: Rehavete kapılmazsak, selametle atlatmış olacağız

24 Nisan 2020
Photo of Vudalı: Sağlık sistemi hazır olursa önlemleri gevşetebiliriz

Vudalı: Sağlık sistemi hazır olursa önlemleri gevşetebiliriz

24 Nisan 2020
Photo of Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

Bugünden itibaren maske takmak zorunlu

24 Nisan 2020
Photo of Başbakanlıkta 23 Nisan kutlaması

Başbakanlıkta 23 Nisan kutlaması

24 Nisan 2020
Photo of Güden: Maalesef insanlık ve sağlık bir kez daha siyasete alet edildi

Güden: Maalesef insanlık ve sağlık bir kez daha siyasete alet edildi

23 Nisan 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 23 Nisan’da #EvdeBayramVar

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile 23 Nisan’da #EvdeBayramVar

23 Nisan 2020
Photo of Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

Şakiroğlu: Tüm çocuklar özeldir

23 Nisan 2020
Photo of Barçın: Şoklarımdayım artık

Barçın: Şoklarımdayım artık

23 Nisan 2020
Photo of UEFA’dan 676 kulübe 70.4 milyon euro’luk ödeme

UEFA’dan 676 kulübe 70.4 milyon euro’luk ödeme

23 Nisan 2020
Photo of Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği: Öneri sunduk, kabul görmedi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği: Öneri sunduk, kabul görmedi

23 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı