LTB, Merkez Lefkoşa’yı Afet Yardım Merkezi Olarak belirledi

Türkiye’nin Kahramanmaraş ili merkezli büyük depremler sonrasında Lefkoşa’nın dayanışma ve yardımlaşma çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tarafından ilk gün başlatılan kampanyada yurttaşlar, kurum ve kuruluşların destekleri ile kısa sürede bir tır yardım toplayan belediye, yetkililer ile yaptığı temaslar neticesinde yardım kampanyasına devam edecek.

Yardımlar 8 Şubat Çarşamba, Merkez Lefkoşa’da toplanmaya başlıyor

LTB’nin ilk gün tecrübesi sonucunda yaptığı değerlendirme ile Küçük Kaymaklı Özker Özgür Caddesi’nde bulunan Merkez Lefkoşa (Açık Pazar alanı), Afet Yardım Merkezi olarak belirlendi.

Belediye tarafından gerçekleştirilecek “Lefkoşa Her Zaman Yanınızda” yardım kampanyası 8 Şubat Çarşamba yeniden başlıyor.Yardımlar sabah 08.30 ile akşam 19.00 arasında Merkez Lefkoşa’da oluşturulan Afet Yardım Merkezi tarafından toplanacak.LTB Afet Yardım Merkezi’ne 0548 863 0582 numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

Acil ihtiyaçlar yeni battaniye, soba, kuru gıda ve termal malzemeler



Acil ihtiyaçların yeni battaniye, soba, kuru gıda ve termal malzemeler olarak belirlendiği yardımları yeni ve kullanılabilir durumda olması büyük önem arz etmektedir.

Bu malzemelere ek olarak, ihtiyaç listesi şu şekildedir:

Yorgan, Yastık, Mont, Kazak, Çorap, Eldiven, Atkı, Bere, Ayakkabı,Bot ,İç çamaşırı, Hijyen malzemeleri ,İlkyardım malzemeleri, Portatif sandalye, Portatif masa, Kamp sandalyesi, Dış mekan ısıtıcısı, Uyku tulumu, Çadır, Çadır altı mat, Pilli aydınlatma, Güneş enerjili aydınlatma, El feneri, Konserve gıda, Mama, Süt, Bisküvi, Pil, Powerbank, Yağmurluk.