Shipyard Famagusta Ltd. depremzedeler için 2 milyon TL bağış yaptı. Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Gündoğdu, deprem bölgesine iletilmek amacıyla kendi katkılarının yanında Gazimağusa Serbest Bölgedeki tersane sahasında halktan gelecek eşya toplanmasına başlandığını bildirdi. Gündoğdu, iki tır yardımın da yarın yola çıkarılmasının planlandığını belirtti.

Gündoğdu yaptığı yazılı açıklamada, giden ürünlerin listesinin daha sonra halkın bilgisine getirileceğini ifade etti.

Ramazan Gündoğdu, deprem bölgesinden olan bazı çalışanlarından 10 kişinin hem ailelerini görmeleri hem de bölgedeki kurtarma yardımlarına katkı sağlamaları amacıyla dün itibarı ile izinli sayılmak üzere gönderildiğini de kaydetti.

-AFAD’a 2 Milyon TL bağış

Gündoğdu, afet bölgesindeki yaraların sarılmasına bir nebze olsun katkı sağlamak amacıyla 2 milyon TL bağışın, AFAD hesaplarına yatırıldığını da belirtti.