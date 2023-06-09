LTB iş yerlerini hem denetledi hem bilgilendirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekipleri mayıs ayında toplam 330 iş yerini denetledi. Denetimler sonucunda 6 imha işlemi ve 27 birim ürünün müsaderesi yapılırken, 3 iş yeri de kapatıldı ve/veya faaliyetten men edildi. Yine denetimler kapsamında 19 iş yerine yazılı ihbar verildi, 7 iş yerine ise toplam 94 bin 940 TL para cezası kesildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı ve güvenliği için iş yerlerine yönelik denetimlerine aralıksız devam ederken, Belediyeler Yasası’nda iş yeri izinleri maddelerinde yapılan değişikliklere ilişkin de bilgilendirmede bulunuyor.

LTB ekipleri, iş yeri sahipleri ve çalışanlarına yeni yasa maddeleriyle ilgili ayrıntılı açıklamalarda bulunup sorularını cevaplıyor, meslek izinleri, iş yeri izinleri ve rutin hijyen koşullara uyulması gerektiği konusunda uyarılarını yapıyorlar.

-Meslek İzni Olmadan İş Yeri açmanın cezası 1 Aylık Asgari Ücret oldu

LTB’den verilen bilgiye göre, belediye sınırları içerisinde her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.

-Sağlık karnesiz personel çalıştırmanın cezası asgari ücretin %50’si

Belediye sınırları içinde herhangi bir kişi, açılması izne bağlı olan işyerleri, belediyeden önceden yazılı izin almadan açamaz ve çalıştırılamaz. Yeni yasa kapsamında iş yeri izin harcı asgari ücretin % 4’ü, izin yenileme harcı ise yine asgari ücretin % 0.5’i tutarındadır.

Yine yeni yasa kapsamında, işverenlerin müstahdemlerine sağlık karnesi çıkartmaması halinde cezası asgari ücretin % 50’si şeklinde düzenlenmiştir.

-330 iş yeri denetlendi, 6 imha işlemi, 27 birim ürüne müsadere yapıldı, 3 iş yeri de kapatıldı/faaliyetten men edildi

LTB ekipleri mayıs ayında toplam 330 iş yerini denetledi. Denetimler sonucunda 6 imha işlemi ve 27 birim ürünün müsaderesi yapılırken, 3 iş yeri de kapatıldı ve/veya faaliyetten men edildi. Yine denetimler kapsamında 19 iş yerine yazılı ihbar verildi, 7 iş yerine ise toplam 94 bin 940 TL para cezası kesildi.

İş Yeri İzinlendirme Birimi, mayıs ayında 416 adet sağlık karnesi hazırlarken, 138 işyeri izni hazırladı/ yenilendi.