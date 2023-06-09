Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Haziran 9, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

Güzelyurt Belediyesi, 3 gün su kesintisi yapılacağını duyurdu

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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su kesintisi

Güzelyurt Belediyesi 12- 14 Haziran tarihleri arasında 3 gün boyunca Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’de su kesintisi yapılacağını duyurdu.

Bu bölgedeki kırsal kesim arsalarında yapılacak yeni su bağlantı çalışmalarından dolayı 12 Haziran Pazartesinden itibaren söz konusu bölgelere su verilemeyecek.


Güzelyurt Belediyesi, Mevlevi, Şahinler ve Serhatköy’deki vatandaşların süreç içerisinde suyu tasarruflu kullanması çağrısı yaptı.

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Tags:GüzelyurtSu kesintisi
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