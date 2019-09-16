LTB ile İBB arasında işbirliği

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında belediyeler arası işbirliği ve dayanışma kararı alındı. LTB Başkanı Harmancı, aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ile verimli bir işbirliği ve dayanışma süreci başlatma kararı aldık. İki belediye olarak ilişiklerimizi geliştirip kurumsal bir noktaya taşımak için ekiplerimizin ortak çalışma yapmasına karar verdik.