KıbrısManşet

LTB ile İBB arasında işbirliği

16 Eylül 2019

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında belediyeler arası işbirliği ve dayanışma kararı alındı. LTB Başkanı Harmancı, aldıkları kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ile verimli bir işbirliği ve dayanışma süreci başlatma kararı aldık. İki belediye olarak ilişiklerimizi geliştirip kurumsal bir noktaya taşımak için ekiplerimizin ortak çalışma yapmasına karar verdik.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu ile verimli bir işbirliği ve dayanışma süreci başlatma kararı…

Mehmet Harmancı paylaştı: 16 Eylül 2019 Pazartesi

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir haftada 790 sürücüye işlem yapıldı

16 Eylül 2019

Kanunsuz avlanan şahıs tutuklandı

16 Eylül 2019
Vidanjör

Karavezirler’den vidanjör olayı ile ilgili açıklama

16 Eylül 2019
ani-ölüm

İskele’de ani ölüm!

16 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı