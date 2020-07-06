Louvre Müzesi açıldı: Maske zorunlu

Dört ay sonra yeniden açılan Louvre Müzesi, birkaç yıl boyunca ziyaretçi sayısında yüzde 80 azalma bekliyor. Müze önünde protesto düzenleyen turist rehberleri, hükümetten kendilerine özel kurtarma paketi talep etti.

Fransa’nın başkenti Paris’in sayısız kültürel varlıklarının en önde gelenlerinden biri olan Louvre Müzesi, koronavirüs pandemisi önlemlerinin gevşetilmesinin ardından kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı, ancak sıkı sağlık kurallarının eşliğinde.

16 hafta aradan sonra yeniden açılan Louvre Müzesi’ne doluşanlar maske takma zorunluluğuna uyarken, içeriye tek seferde alınanların sayısının azaltılmasına rağmen kalabalık oluştuğu ve sosyal mesafe kurallarının çok umursanmadığı gözlendi.

Tüm ziyaretler için önceden rezervasyon ve zaman kısıtlaması zorunluluğu getiren müze yönetimi, turizmin ağır kayıp vermesi nedeniyle ekonomik açıdan zor döneme hazırlıklı olunması uyarısı yaptı.

Onlarca turist rehberi de ellerinde Louvre Müzesi’nin en tanınan hazinesi Mona Lisa portresinin fotoğraflarıyla protesto gösterisi düzenledi.

Müzenin önündeki cam piramidin etrafında toplanan turist rehberleri korona krizi nedeniyle turistlerin sayısında büyük düşüş yaşanırken hükümetin kendilerine yardım etmesini talep etti.

18 MİLYAR EUROLUK PAKETTEN YARARLANAMIYORLAR

Fransız hükümeti mayıs ayında turizm sektörünü kurtarmak için 18 milyar euroluk paket açıklamıştı, ancak protestocu rehberler kısa vadeli iş sözleşmeleriyle çalıştıklarından büyük maddi zorluğa düştüklerini ve hükümet fonlarından yararlanamadıklarını söyledi.

Ağız kısmına çarpı atılmış maske takan protestoculardan Margot Schmitz “Sesimiz duyulmuyor, hükümet bizi duymazdan geliyor” dedi.

Yeniden açılışta 7 bin ziyaretçi bekleyen ancak daha sonra pandemi öncesi dönemdeki ziyaretçi sayısının beşte biriyle devam edeceklerini öngören müze yönetimi, 4 ay boyunca kapalı kaldığı dönemde bilet satışlarından 40 milyon euroluk kayba uğradıklarını belirtti.

ZİYARETÇİLERIN YÜZDE 80’İNİ KAYBEDECEKLERİ ÖNGÖRÜSÜ

Müze Direktörü Jean-Luc Martinez, pandemi nedeniyle yabancı turist akışının durduğunu ve dünya virüse adapte olana dek fazla yabancı turist gelmeyeceğini söyledi.

Ziyaretçilerinin yüzde 80’ini kaybedeceklerini dile getiren Martinez, geçen yıl Louvre’u gezen 9.6 milyon ziyaretçinin yüzde 70’nin yabancı olduğuna dikkat çekti.