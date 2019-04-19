Dünya

Londra’daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 460 oldu

19 Nisan 2019

Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra’nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemleri 4’üncü gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 460’a ulaştı.

İngiliz polisi, eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarılarına uymayarak köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri gözaltına almayı sürdürdü.
Polisin yaptığı son açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 460’a ulaştığı kaydedildi.
Öte yandan, grup, eylemlerini yarın Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’a taşıyacağını duyurdu.
Paskalya tatilinin yarın başlayacağı İngiltere’de polis ve havalimanı yetkilileri, uçuşları ve yolcuları olumsuz etkileyecek muhtemel eylemleri önlemeye yönelik hazırlık yapıldığını açıkladı.
EYLEMLER CUMA GÜNÜNE DEK SÜRECEK
Daha önce eylemlerini cuma gününe kadar sürdüreceğini açıklayan ExtinctionRebellion, eylemleri gelecek hafta da tırmandırarak sürdürebileceğinin sinyalini veriyor.
Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra’nın en işlek noktalarından MarbleArch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı’nı işgal edip trafiğe kapatmıştı.  Bu noktalardan sadece Piccadilly Circus eylemcilerin işgalinden kurtarılmış durumda bulunuyor.
Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.
ExtinctionRebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’ndaki bir oturumda çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı.

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