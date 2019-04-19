ŞTO ve YDK önde

Ortaokullararası Atletizm Birinciliği eleme yarışları başladı

REKOR VAR

Kızlar 80 metrede Şehit Turgut Ortaokulu sporcusu Zerda Kaymakamtorunları 11.17’lik derecesi ile rekor kırdı. Bu arada kız ve erkeklerde bu yıl ilk kez tasnif dışı yapılan 1000 metre yürüyüş yarışı ilgi çekti

Ortaokullararası Atletizm Birinciliği eleme yarışları başladı.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yapılan elemelerin ilk gününü kızlarda Şehit Turgut Ortaokulu 328 puanla ilk sırada yer alırken, erkeklerde ise ilk günü 288 puanla Yakın Doğu Koleji ilk sırada bitirdi.

80 metrede rekor

Kızlar 80 metrede Şehit Turgut Ortaokulu sporcusu Zerda Kaymakamtorunları 11.17’lik derecesi ile rekor kırdı.

Bu arada kız ve erkeklerde bu yıl ilk kez tasnif dışı yapılan 1000 metre yürüyüş yarışı ilgi çekti

İlk gün alınan sonuçlar şöyle:

Kızlar

60 Metre

1.Şayan Pehlivan (Levent Kolej – 08.70)

2.Zarife Kurt (Şht.Turgut Ortaokulu – 08.71)

3.Aslıhan Kandıl (Oğuz Veli Ortaokulu – 08.79)

80 Metre

1.Zerda Kaymakamtorunları – Şht. Turgut Ortaokulu 11.17 – Rekor)

2.Dilara Sebatlı (Güzelyurt Tmk Ob – 11.57 )

3.Azra Toker (Yakın Doğu Koleji – 11.60)

Gülle Atma

1.Derya Maviay (Oğuz Veli Ortaokulu – 9.18)

2.Nur Çalış (Bekirpaşa L.O.B. – 8.52)

3.Elif Dilik – Şht.Turgut Ortaokulu – 8.22)

800 Metre

1.Melek Kara Şht. Turgut Ortaokulu – 2:35.22)

2.Mekselina Buhur (Şhro – 2:46.89)

3.İrina Dergaus (Oğuz Veli Ortaokulu – 2:46.92)

Uzun Atlama

1.İsmahan Gedik (Bekirpaşa L.O.B – 4.32

2.Sudenaz Yüksel (Anafartalar L.O.B – 4.28)

3.Delfin Eminel (Güzelyurt Tmk O.B. – 4.25)

Erkekler

60 Metre

1.Celil Ürüncüoğlu (Bekirpaşa L. O.B – 07.99)

2.Nejat Recep Oğur (Yakın Doğu Koleji – 08.24)

3.Muharrem Kuşaf (Çanakkale Ortaokulu – 08.37)

80 Metre

1.Ahmet Oduncoglu (Atleks Sanverler Ortaokulu – 09.96)

2.Atay Ilgın (Doğu Akdeniz Doğa Koleji – 10.30)

3.Kutluhan Güçkan (19 Mayıs Tmk O.B. -10.45)

800 Metre

1.Metin Hasan Alptuğ Erseven (Oğuz Veli Ortaokulu – 2.23.72)

2.Aygün Tosun (Şht. Turgut Ortaokulu – 2:23.94)

3.Salih Ünveren (Yakın Doğu Koleji – 2:25.90)

Yüksek Atlama

1.Arda Yüksekbaş (Yakın Doğu Koleji – 1.58)

2.Ahmet Oduncoglu (Atleks Sanverler Ortaokulu 1.49)

3.Asrın Tayyareci (19 Mayıs Tmk O.B.1.46)

Cirit Atma

1.Süleyman Bozkırlı (Türk Maarif Koleji O.B. – 29.50)

2.Kaan O.Oytun (Yakın Doğu Koleji – 25.03)

3.Ahmet Şenyer (Bekirpaşa L.O.B. – 24.75)

Takım Klasmanı

Kızlar

1.Şehit Turgut Ortaokulu (328)

2. Güzelyurt Tmk Orta Bölümü (307)

3.Oğuz Veli Ortaokulu (301)

4.Yakın Doğu Koleji (296)

5.Bekirpaşa L. Orta Bölümü (280)

6.Çanakkale Ortaokulu (280)

7.Levent Kolej (271) Erkekler

1.Yakın Doğu Koleji (288)

2.Atleks Sanverler Ortaokulu (278)

3.Şehit Turgut Ortaokulu (259)

4.19 Mayıs Tmk Orta Bölümü (249)

5.Bekirpaşa L. Orta Bölümü (241)

6.Çanakkale Ortaokulu (232)

7.Türk Maarif Koleji Orta Bölümü (231)