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Limasol’daki okulu öğrencilerin kundakladığı düşünülüyor

26 Haziran 2019

Limasol’daki okulu öğrencilerin kundakladığı düşünülüyor. Limasol’daki Ayiu Nikolau Lisesi iki hafta içerisinde ikinci kez kundaklandı. Okulun, final sınavlarında aldıkları notları beğenmeyen öğrenciler tarafından kundaklandığına inanılıyor.

Fileleftheros ve Haravgi, Pazartesi günü saat 02.00 sularında, lisenin ön bahçesinde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, 12 Haziran’da meydana gelen kundaklama sonucu hasar gören ve ön avluya istiflenmiş okul malzemesi hasar gördü.

Limasol Helen Eğitim Kurumları Mütevelli Heyeti Başkanı Dinos Ellinas, yangını, notlarından memnun olmayan öğrencilerin çıkarmış olabileceğine inanıldığını belirterek, önceki yangında on binlerce Euro’luk zarar meydana gelirken bu yangında meydana gelen zararın çok da büyük görünmediğini söyledi.

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