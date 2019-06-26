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LTB’den Teraryum Atölyesi etkinliği

26 Haziran 2019

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Kumsal Park’ta düzenlenecek Teraryum Atölyesi etkinliğiyle çocuklara ve yetişkinlere topraklı fanusta bitki ekim tekniklerini anlatacak.

LTB’den verilen bilgiye göre, Teraryum Atölyesi etkinliği, 6 Temmuz Cumartesi 06-11 yaş arası çocuklar için 17.00-18.00, 15 yaş ve üzeri gençlerle yetişkinler için 18.30–19.30 saatleri arasında olacak. Teraryumda (topraklı fanus) bitki ekimi tekniklerini eğitmen-tasarımcı Aycan Akçın anlatacak.

10 kişilik kontenjanı olan yetişkinler için kayıt ücreti 110 TL,10 kişilik kontenjanı olan çocuklar için ise kayıt ücreti 50 TL olacak. Etkinliğe kayıt mesai saatleri içerisinde LTB Halkla İlişkiler Birimi’nden yaptırılabilecek.

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