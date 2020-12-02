Limasol Karnavalı etkinlikleri ertelendi

Limasol Karnavalı çerçevesinde gerçekleştirilen büyük resmi geçit ile çocuk geçit töreni mecburen askıya alındı.

Gazete başka bir haberinde ise, Limasol Belediyesi’nin 2021 yılında düzenlenecek karnavalla ilgili büyük toplu etkinlikleri korona virüs pandemisi yüzünden iptal etmeye karar verdiğini yazdı.

Limasol Belediye meclisinin aldığı karara göre, karnaval çerçevesinde gerçekleştirilen büyük resmi geçit ile çocuk geçit töreni mecburen askıya alındı.