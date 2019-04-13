Akıllı CihazlarTeknoloji

LG’den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

13 Nisan 2019

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG de ekranı katlanabilen telefon yarışına girmek için kolları sıvadı.

  • Son olarak Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X, ekranı büyüdüğünde tablet olarak kullanılabiliyor, ekranı küçüldüğünde standart bir akıllı telefondan çok da farkı kalmıyor.

  • Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla maliyeti de artırdığından cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor.

  • LG ise bu yarışa farklı bir açıdan katılmak niyetinde. Şirketin ABD’de aldığı son patente bakıldığında LG’nin hem katlanabilen ekranlı telefon yaptığı hem de ekranların şeffaf olduğu dikkat çekiyor.

  • Yani ekranda görüntü yokken kullanıcılar telefonun içinde herhangi bir elektronik aksam görmüyor ve ürün tamamen şeffaf yapıda bulunuyor.

  • Her ne kadar patent görüntüleri internette yayınlansa da, şeffaf ve esnek ekranlı telefonların bu yıl karşımıza çıkması beklenmiyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

Amazon Alexa kullanıcılarını dinliyor

13 Nisan 2019

Kara delik fotoğrafının çekilmesi ne anlama geliyor? İşte merak edilen 10 soru ve cevapları

13 Nisan 2019

İşte Disney Plus’ta yer alacak içerikler! (Netflix’e yeni rakip)

13 Nisan 2019

WhatsApp’ta ‘tatil modu’ dönemi

12 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı