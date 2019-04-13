LG’den hem şeffaf hem ekranı katlanabilen telefon

Bir başka Çinli üretici olan Xiaomi de henüz resmi duyurusunu yapmasa da, esnek ekranlı telefonu üzerinde son çalışmalarını yapıyor. Katlanabilen telefonlar yapısı itibarıyla maliyeti de artırdığından cihazların fiyatları da 2000 dolar seviyelerinde başlıyor.