“Leymosun Derbisi” ile kapanış

Süper Lig’de 16. haftanın perdesi bu akşam oynanacak dev derbiyle kapanacak

KRAVATLILAR İLE MAUNACILAR KARŞILAŞIYOR:

Haftanın kapanış mücadelesinde “Kravatlılar” diye anılan Doğan Türk Birliği ile “Maunacılar” olarak bilinen Türk Ocağı karşılaşacak. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak derbide Osman Özpaşa düdük çalacak. Ligin ilk yarısındaki derbi mücadeleyi 2-0’lık skorla Türk Ocağı kazanmıştı.

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk haftası olan 16. haftanın perdesi bu akşam oynanacak dev derbiyle kapanacak.

Haftanın kapanış mücadelesinde Girne’nin iki köklü kulübü Doğan Türk Birliği ile Türk Ocağı, Leymosun Derbisi’nde karşı karşıya gelecek.

Kravatlılar diye anılan Doğan Türk Birliği ile Maunacılar olarak bilinen Türk Ocağı arasındaki dev derbi

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak. Derbide hakem Osman Özpaşa düdük çalacak.

Kritik maç öncesinde zirve mücadelesi veren Doğan 30 puanla üçüncü sırada bulunurken Türk Ocağı 24 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Ligin ilk yarısındaki derbi mücadeleyi 2-0’lık skorla Türk Ocağı kazanmıştı.