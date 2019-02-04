FutbolSpor

Göçmen zirvede mutlu: 3-2

4 Şubat 2019

Yer: Göçmenköy Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Sertan Alkın, Ali Karahasan

Göçmenköy: Kemal, Çağdaş, Mevlüt (Dk.65 Beytullah), Arda (Dk.88 Kadir), Cemal, Mustafa, Reşit, Burak Kömürcü, Mustafa, Kemal Uçaner (Dk.80 Buğra), Mustafa Kermeoğlu

Düzkaya: Yunus, Okan, Onur, Serkan, Reşat (Dk.71 Salih), Bilal, Ferdi, Cenker, Ahmet, Uğur, Mustafa (Dk.46 Süleyman)

Goller: Dk.25 (p), 51, 80 (p) Ahmet Burak Kömücü (Göçmenköy)-Dk.55, 73 Süleyman Bayır (Düzkaya)

 

K-Pet 1. Lig’de 2.devrenin ilk maçında Düzkaya’yı konuk eden lider Göçmenköy, zor da olsa maçı 3-2 kazanmayı bildi. Göçmenköy’ün 3 golünde de Ahmet Burak Kömürcü’nün imzası bulunurken Burak, gollerin ikisini penaltıdan kaydetti. Düzkaya’nın iki golü de maça ikinci yarıda dahil olan Süleyman Bayır’dan geldi. Bu sonuçla lider Göçmenköy puanını 34’e çıkarırken Düzkaya 25 puanda kaldı.

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