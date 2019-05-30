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Lemar: Açılış törenimize çiçek göndermek yerine Refik Ejder adına bağış yapın

30 Mayıs 2019

Lemar marketler zinciri sosyal medya hesabından tedarikçilerine ve iş ortaklarına önemli bir duyuruda bulundu:

Değerli tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız, Cuma günü gerçekleşecek Boğaz Lemar açılışımıza çiçek göndermek yerine aşağıdaki hesap numaralarından beyin tümörü ile mücadele eden 5 yaşındaki Refik Ejder adına bağış yapmanız önemle rica olunur…

ÖNEMLİ DUYURU!Değerli tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımız, Cuma günü gerçekleşecek Boğaz Lemar açılışımıza çiçek…

Lemar Süpermarket paylaştı: 29 Mayıs 2019 Çarşamba

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