Bankalar Birliği yıllık olağan genel kurul toplantısını yaptı

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği (KKBB) 32.nci yıllık olağan genel kurul toplantısını 22 Mayıs’ta gerçekleştirdi.

K.T Kooperatif Bankası Genel Müdürlük Konferans Salonu’nda gerçekleşen Divan Başkanlığını Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. Genel Müdürü Özcan Tekgümüş’ün yardımcısı Mehmet Akaçalı, Katipler Serhan Tuğyan ve Ümit Hürol Şener ile birlikte yürüttüğü olağan genel kurul toplantısında, yönetim kurulu faaliyet raporu, 2018 yılına ait Bilanco Gelir/Gider Hesapları, Denetçiler Raporu, 2019 Yılı Bütçe Önerisi okunarak oybirliği ile onaylandı. Genel Kurul çalışmaları, dış murakıp atanması, yeni dönem yönetim kuruluı ve denetçiler kurulu adaylar arasında yapılan seçimle belirlenerek genel kurul tamamlandı.

Konuşmalar

Divan Başkanı Özcan Tekgümüş yaptığı kısa açılış konuşmasında çalışmaları için Birlik yönetim kuruluna ve Genel Sekreter’e teşekkür ederek, yapımı hızla devam eden çağdaş donanımlı Merkez Binanın Bankalar Birliği’nin kurumsallaşma çalışmalarına ivme katacağına inandığını vurguladı.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Birlik Başkanı Olgun Önal, temel fonksiyonlarını yerine getiren bir bankacılık sistemi olduğunu, finansman ihtiyaçlarını yeterli şekilde ve tam rekabet koşullarına yakın koşullarda sağlayan bir eko-sistem içinde faaaliyet gösterildiğini dile getirdi ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği olarak eko-sistemin bozulmaması için tüm paydaşlarımızla sürekli ve yapıcı ilişkiler içerisinde olmayı hedefleyen bir çalışma tarzı ile faaliyet gösteren bir mesleki örgüt olduğunu vurguladı.

“ Geçtiğimiz dönem içerisinde de başta denetim otoritemiz olan Merkez Bankası olmak üzere Başbakanlık, Maliye, Ekonomi Bakanlıkları ve ilgili oldukları ölçüde diğer bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kurumları ve sivil toplum örgütleri ve başta Türkiye olmak üzere diğer ülkelerden ilgili kurumların temsilcileri ile faaliyet alanlarımızda devamlı iletişim içerisinde olduk” diyen Önal

Üyelerle iletişimin herşeyden daha fazla önemsendiğini ifade etti. Önal yeni yasa taslakları ile yasalara dayanan tebliğ ve benzeri alt düzenlemelerde bankacılık sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlayacak önerilerle Birliğin düzenleyici kurumları etkilemeye çalıştığını ve ağırlıklı bir şekilde bu çabaların olumlu sonuçlar yarattığını belirtti.

Önal, bankacılık sektörü ile ilgili olarak, son 6 yılın verileri incelediğinde +/- %10’a yakın bir farklılıkla 6 milyar Dolar seviyelerinde finansal büyüklüğün olduğunu, sektörün 600 milyon Dolar özkaynak, 5 milyar Dolar mevduat, 3-3.5 milyar Dolar kredi, 100-150 milyon Dolar kâr ile operasyonlarını sürdürdüğünü ve ülkenin finansal ihtiyaçlarını karşılamaya yeterli bir yapıda olduğunu ifade etti.

Bu yapının bozulmadan sağlıklı bir şekilde devamının başta bankaların üstdüzey yöneticiler olmak üzere herkesin görevi olduğunu vurgulayan Birlik Başkanı Önal, piyasa koşullarında olağanın dışında sık dalgalanmaları birlikte yaşadığımız dönemlerde Birliğin üzerine düşen görevi yerine getirecek şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı. Geçtiğimiz dönemde önem verilen ve Birlik Yönetiminin vaktini alan projelerden birisinin Türkiye’deki Kredi Kayıt Bürosu’na benzer bir yapının Birlik bünyesi altında Kuzey Kıbrıs’ta kurulup kurulamayacağı yönünde bir ön çalışma yapılması olduğunu belirten Önal, böylesi bir yapının kurulması ve işler halde tutulması için gerekenlerin gerek mali boyutu gerekse işin faydası ve ihtiyaçların ölçeği ile karşılaştırıldığında, kendilerini mevcut sistemin şimdilik bulunduğu yerde kalması ancak geliştirilerek devam ettirilmesi noktasına getirdiğini ifade etti.

Birlik binasının devam eden inşa işleriyle ilgili ihaleyi kazanan müteahhit firmanın sözleşme imzalanır imzalanmaz çalışmalarına başladığını, programda bir olağandışı bir aksaklık olmadığı takdirde işin inşaat kısmının yıl sonundan evvel bitmesinin beklendiği bilgisini veren Önal, “ mefruşat kısmının da tamamlanması ile dileğimizin yeni yılın ilk günlerinden itibaren Birlik binamızın bankacıların ikinci adreslerinden birisi olmaya başlaması ve Birliğimizin fonksiyonel başka görevler üstlenebilecek fiziki imkanlara kavuşacak olmasıdır” dedi.

Konuşmalardan sonra tüzük gereği bankaların temsiliyet oranına göre yapılan seçimle Bankalar Birliği’nde yeni dönem üyeleri şunlar oldu:

“ Cengiz Erçağ (K.T.Vakıflar Bankası) – Kemal Ataman (K.T.Kooperatif Bankası)-Olgun Önal (İktisatbank Ltd) – Mazher Zaher (Creditwest Bank) – İlkin Yoğurtçuoğlu (Limasol Türk Kooperatif Bankası) – Erhan Raif (Türk Bankası) – Sevda Özen (Türkiye Garanti Bankası)”

Yeni yönetimin gelecek günlerde toplanarak görevlendirme yapacağı Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği 32.nci yıllık olağan genel kurulu kokteyl ve toplu anı fotoğrafı çekimi ile tamamlandı.