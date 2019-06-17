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Lefkoşa’dan Yeni Türkü geçti

17 Haziran 2019

Türkiye’nin ünlü müzik gruplarından Yeni Türkü, Lefkoşa Türk Belediyesi organizasyonuyla önceki gece Lefkoşa Sulariçi’nde konser verdi.

Özel gereksinimli bireylerden oluşan LTB Ritm’orkestra yararına gerçekleştirildi. LTB Başkanı Mehmet Harmancı konser sonrası yaptığı konuşmada, LTB’nin kültür ve sanata verdiği değerin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini aktardı. Etkinliğin LTB Ritm’orkestra yararına yapıldığına işaret eden Harmancı, duyarlılık gösteren Yeni Türkü grubu başta olmak üzere tüm organizatörlere ve katılımcılara teşekkür etti.

 

 

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