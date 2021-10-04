Lefkoşa’da yeni doğan bir bebeğin antikor testi pozitif çıktı

Dr. Mehmet Salih Bağzıbağlı doğumdan önce covid-19 olan Selin Altınöre’nin bebeğinde antikor tespit edildiğini açıkladı.

Lefkoşa Etik Hastanesi Çocuk sağlığı ve hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Salih Bağzıbağlı, doğumdan önce covid-19 testi pozitif olan hastanın bebeğine antikor testi yapıldığını ve pozitif çıktığını duyurdu.

Bağzıbağlı’nın paylaşımı şöyle:

Selin Altınöre hastamızın gebeliğinin 35. Haftasında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkmış olup hastalığı komplikasyonsuz olarak atlatmıştır.

Doğum öncesi PCR testleri negatifleşen hastamız 38.gebelik haftası içinde doğumu gerçekleştirip sağlıklı bir bebek dünyaya getirmiştir.

Doğumun hemen sonrasında bebekten alınan kan antikor örneklerinde spike antikor testi pozitif çıkmıştır.

Sonuç olarak gebelikte annenin geçirmiş olduğu Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle oluşan antikorların bebeğe de geçtiğini saptamış olduk. Bebegimize sağlıklı, mutlu bir ömür diliyoruz.