Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa’da dün polis tarafından yapılan bonzai operasyonunda 7 kişi yakalandı. Operasyonda 43 gram bonzai ele geçirildi.

Polisten alınan bilgie göre şüpheli olarak görülen A.Y.A.(E-20), polisin kendisine yaklaştığını görmesi üzerine, tasarrufunda bulundurduğu tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet sarma sigarayı yere attığı tespit edilerek tutuklandığı bildirildi..

Mesele ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, olayla bağlantısı olduğuna inanılan C.S.(E-23), U.B.(E-26), T.Ş (E-22), K.Y.(E-32), A.Y.(E-22) ve F.K.(E-50) tutuklanmış olup, U.B’nin tasarrufunda yaklaşık 40 gr, T.Ş’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gr ve F.K’nin tasarrufunda ise yaklaşık 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam ediyor.