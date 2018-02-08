Çeler: Denetimlerimiz sürecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 5 Şubat’ta Lapta’da yapımı devam eden inşaatın merdiven boşluğundan beton zemine düşerek ağır yaralanan Selim Alp’i bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

Çeler’in paylaşımı şöyle; “5 Şubat’ta Lapta’da meydana gelen iş kazasında, merdiven boşluğundan beton zemine düşen ve yoğun bakıma alınan Selim Alp isimli emekçi kardeşimizi bugün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Başhekim Sn Dizdarlı eşliğinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundum. Selim’in durumu iyi. Birkaç ameliyat daha geçirmesi gerekecek o yüzden buraya gelen kardeşleri Elazığa sevkini istedi. Dr kontrollerinden sonra uygun bir zamanda memleketine gönderilmesi sağlanacak. Selim kardeşimize bişey olsaydı beş çocuğu babasız kalacaktı. Denetimlerimiz sürecek..”.