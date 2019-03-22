Lefkoşa’da Umut hasreti diniyor

“MAYA MOTION”LA FARK YARATACAK: Başarılarını Avrupa kabinlerinde taçlandıran ülkemizin sevilen DJ’i Umut Özsoy kendi konsept partisi olan “Maya Motion” organizasyonu ile yarın gece Lefkoşa Berlin’de sahne alacak

Ülkemizin yetiştirdiği en iyi DJ’ler arasında yer alan Umut Özsoy yarın gece Lefkoşa’nın sevilen mekanı Berlin’de sahne alacak. Başarılı DJ kendi konsept partisi olan “Maya Motion” organizasyonu ile cumartesi gecesi eğlence severlere Berlin’de unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kış sezonunda prodüksiyon çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Umut Özsoy yaz aylarında iki tane yepyeni şarkı çıkaracağını açıkladı. Yurt dışında aldığı eğitimin ardından yaklaşık bir yıldır çalışmalarını devam ettiren başarılı DJ, 2019 yılında yepyeni projelerle hayranlarının karışına çıkmaya hazırlanıyor. Umut Özsoy’un “Mata Motion” partisi ile müzik severler yarın eğlenceye doyacak. Gecenin açılışını ise genç yetenek Aytaç Özalp yapacak.