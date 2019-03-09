Kıbrıs

Lefkoşa’da trafik kazası

9 Mart 2019

9.3.2019 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mahmut Balcı (E-40), yönetimindeki RHA 4037 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Hamitköy çemberi trafik ışıklarına geldiği zaman tarafında kırmızı ışık yandığı halde yoluna devam edip o esnada çember üzerinde Hamitköy istikametine doğru seyreden Kemal Erdem (E-30) yönetimindeki MG 418 plakalı araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan MG 418 plakalı araç sürücüsü Kemal Erdem ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amjad Ali (E-50) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Soruşturma devam etmektedir.

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