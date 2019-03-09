Kıbrıs

Lefkoşa’da kayıp Turist’i aramaya giden araç kaza yaptı

9 Mart 2019

Lefkoşa’da bugün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kayıp bir turisti aramaya giden Sivil Savunma’ya ait RHA araç, sirenleri açık bir şekilde kırmızı ışıkta geçerken, başka bir araçla çarpıştı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 14.30 sıralarında Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde meydana geldi.
Mahmut Balcı (E-40), yönetimindeki RHA 4037 plakalı araçla görevli olarak aracının sirenleri açık şekilde Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Hamitköy çemberindeki trafik ışıklarına geldiği zaman, kırmızı ışıkta geçerken o esnada çember üzerinden Hamitköy istikametine doğru seyreden Kemal Erdem (E-30) yönetimindeki MG 418 plakalı araca çarptı. MG 418 plakalı araç sürücüsü Kemal Erdem ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Amjad Ali (E-50) kazada yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Etiketler


İlgili Makaleler

Girne’de araç yangını

9 Mart 2019

Erhürman : Müzakara sürecinin yeniden başlaması için henüz zemin yok

9 Mart 2019

Lefkoşa’da trafik kazası

9 Mart 2019

27 yaşındaki genç iş kazasında yaşamını yitirdi

9 Mart 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı