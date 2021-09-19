Lefkoşa’da talihsiz kaza

Geriye tek yöne dönüş yapan arabaya çarpmamak için direksiyonu kıran 24 yaşındaki Özgür Yıldız KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin bahçe demir kapısına aracının ön kısmı ile çarpıp kapıyı yerinden sökerek meclis avlusu üzerinde durdu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 19.09.21 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefkoşa da Bedreddin Demirel Caddesi boyunca ZMU 494 plakalı salon aracı kuzey istikametine doğru kullanan Lapta’da sakin Terasa Maria JOHNSON (K-58) yolun solunda bulunan KKTC Meclis binası önüne geldiğinde dikkatsiz bir şekilde geriye tek yöne dönüş yapması sonucu, o esnada gerisinden gelip ayni istikametine doğru soldan üçüncü şerit içerisinde seyreden plaka ve sürücüsü meçhul araç geriye dönen aracı görüp yavaşlaması ile birlikte o esnada meçhul plakalı aracın gerisinden viraja geldiğinde süratini salim bir hadde indirmeden dikkatsiz bir şekilde sağa Bedredin Demirel caddesine dönüş yapan Lefkoşa da sakin Özgür YILDIZ (E-24) yönetimindeki JS 339 plakalı salon araç meçhul plakalı araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sol tarafta bulunan KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin bahçe demir kapısına aracının ön kısmı ile çarpıp kapıyı yerinden söktükten sonra meclis avlusuna girip durmuştur. Kazada sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.