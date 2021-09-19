Kıbrıs Ada Vakfı “Ülke sorunlarına çözüm üretmek hedefiyle” çalışmalarına başladı

KKTC’de bir çok alanda yaşanılan sıkıntıların çözümüne katkı koymak, eğitimden sağlığa, doğanın korunmasından hayvan haklarına kadar çok geniş çaplı çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulan “Kıbrıs Ada Vakfı” çalışmalarına başladı.

Vakfın kuruluş işlemleri, amaçları, çalışma planı ve izleyeceği yöntem konusunda tartışmaların yapıldığı ilk toplantıda vakfın amaçları şu şekilde sıralandı:

Bilim, Kültür, Sanat ve Eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak için çalışmalar ve araştırmalar yapmak veya yaptırmak Devlet-vakıf işbirliği oluşturarak hizmeti toplumun ayağına götürecek bir anlayış içinde olmak Öğrencilerin eğitim, öğretim, sağlık vb. her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, hazırlanacak özel yönetmeliğine uygun olarak öğrencilere burs vermek. Çocuk ve gençlerin üretime teşvik edilmesi, yeteneklerinin ortaya çıkarılıp daha yararlı kişiler olması için her türlü faaliyetleri organize etmek. Eğitime ve öğretime fiili katkılar sağlamak amacıyla, her yaş grubunu içeren okullar (etüt, kreş, okul öncesi, ilk ve orta öğrenim ile üniversite) tesis etmek veya edilmesini sağlamak, işletmek ve/ veya işletilmesi sağlamak, yap-işlet-devret yöntemiyle vakfa eğitim kurumu kazandırmak Çevre kirliliğini önleyici ve daha yeşil bir ülke yaratmak için faaliyetler yürütmek doğal kaynakların dengeli kullanımını ve atıkların dönüşümünü sağlayarak ekolojik dengeyi bitki ve hayvan türlerini korumak, geliştirmek ve bu amaca yönelik tesisler oluşturmak. Kıbrıs Türk toplumunun sağlık alanında bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek

Sağlık hizmetlerinin etkin yerine getirilmesine katkıda bulunmak

Toplumun sağlıklı bireylerden oluşması için eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Sağlık konusunda araştırmalar ve yayınlar gerçekleştirmek.

Kıbrıs Ada Vakfı Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı’nı yürütecek olan Ercan Beşerler bir konuşma yaptı.

Beşerler, ülkede bir çok sivil toplum kuruluşunun olduğunu ancak sıkıntıların çözümü konusunda daha bütünlüklü ve organizasyon çerçevesinde çalışabilecek bir mekanizmanın eksikliğini gördüklerini anlattı. Özellikle pandemi döneminde bir çok vatandaşın yaşadığı sıkıntıları bizzat gördüğünü ve çözmek için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Beşerler, Kıbrıs Ada Vakfı ile bir çok sıkıntının aşılmasında bir çatı oluşturabileceklerine inandığını kaydetti. Alanlarında uzman bir çok farklı görevler ifa eden kişilerle bir araya geldiklerini ve ülkedeki sorunların çözümüne katkı koymak istediklerini belirten Beşerler, bu doğrultuda çalışacaklarını belirtti.

Vakıf kurucular kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Ercan Beşerler, Umut Öksüz, Hasan Sapsızoğlu, Münür Öztürk, Emsal Emirzadeoğluları, Ahmet Serdaroğluları, Ali Zararsız, Bayram Bayramoğlu, Bünyamin Kızılkanat, Cem Dana, Erçin Çoban, Dilge Özerdem, Eda Gilanlıoğlu, Eylem Sertel, Recep Tokyürek, Çilem Tüfekçi, Bertan Görüş, Ahmet Baba, Figen Bilge, Hakan Rüstem, Işın Pilli, Kamber Kurt, Mehmet Sevener, Murat Borucu, Mustafa Dinsev, Mustafa Özdeğirmenci, Orhan Delikuş, Osman Çağakan, Önder Konuoğlu, Örsel Neşe, Bülent Baytekin, Serhan Aktunç, Şerife Gündüz, Teyfik Mut, Uygar Yeşilada, Yahya Özdemir, Aytuğ Türkkan, Erçin Şahmaran, Beril Öztunalı.