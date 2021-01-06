Lefkoşa’da sahte para

Polis Basın Subaylığı dün Lefkoşa’da polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu iki şahsın tasarrufunda 100 TL’lik banknotlardan oluşan toplam 4500 TL sahte banknotlar ele geçirildi. Söz konusu sahte banknotlardan 2 tanesinin bir markete verilmek suretiyle tedavüle sürüldüğü tespit edildiğini açıkladı .

Operasyon Sonucu Ele Geçirilen Sahte 100 TL’lik Banknotların Seri Numaraları:

C490542321, C452543305, C414546301, C520800345, C478657587, C748457154, C621341215, C325754621, C254568941.

Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde 100 Türk Lirası cinsi para bulunduran, bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmeleri önemle rica olunur.