Lefkoşa’da motosiklet hırsızlığı

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 24.09.2020 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da Çaldıran Yolu Sokak üzerinde, Yusuf GÜNER’in kullanımında bulunan ve kontak anahtarı üzerinde park halinde bırakılan bir iş yerine ait motosiklet, Ç.D.(E-24) tarafından mal sahibinin izni olmaksızın yerinden alınarak sürüldükten sonra motosiklet üzerinde monteli bulunan yemek taşıma kutusunun kızağı ile motosikletin plakaları ve arka farını kırıp hasara uğrattıktan sonra sürücü kaskını (helment) çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.