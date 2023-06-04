Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, eski Anibal Restoran önlerinde orta refüj üzerinde park halinde bulunan RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan Halil Dahlameroğlu (E-85), dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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