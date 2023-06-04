Lefkoşa'da korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Lefkoşa’da korkutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Halil Dahlameroğlu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre saat 14.00 sıralarında, Lefkoşa’da Çağlayan Bölgesinde, eski Anibal Restoran önlerinde orta refüj üzerinde park halinde bulunan RJ 873 plakalı aracı ile geri geri yola çıkış yapan Halil Dahlameroğlu (E-85), dikkatsizliği sonucu aracı ile köprü korkuluğuna çarpıp yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düşmüştür. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Tepki göster
Bayıldım
0
Bayıldım
Huzurlu
0
Huzurlu
Hahaha
0
Hahaha
Üzüldüm
0
Üzüldüm
Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Facia
0
Facia
0 Shares
×

Share this post!

Tags:Halil DahlameroğlukazaKKTC
Web tasarım ve geliştirme : Baba Bilgisayar