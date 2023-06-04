Kültür Dairesi’nden çocuklara “Kitap Kurdu” belgesi

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” nedeniyle tüm kütüphanelerinde etkinlikler düzenledi.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Kültür Dairesi’ne bağlı Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde 3 gün boyunca düzenlenen “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” etkinliklerinde yere çocukları kitap okumaya teşvik etmek amacıyla çok okuyan çocuklara, “Kitap Kurdu” belgesi verdi.

“Kitap Kurdu” belgesi, Lefkoşa Milli Kütüphane, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Değirmenlik, Akdoğan, Mehmetçik, İskele ve Yenierenköy Halk Kütüphanelerini en çok ziyaret edip, en çok okuyan çocuklara dağıtıldı.

Kültür Dairesi’nden belge alan çocuklar şunlar:

“Milli Kütüphane’de Yusuf Ceylan, Aryen Yaman, Burak Dursun, Girne Halk Kütüphanesi’nde Muhammed Talha Taçar, Zeynep Talha Taçar, Hiranur Yasak, Ecrin Eren, Elif Yalgi, Başak Yalgi, Gazimağusa Halk Kütüphanesi’nde Erdem Akkaya, Ela Akkaya, Elvin Güngör, Güzelyurt Halk Kütüphanesi’nde Aziz Çelik, Handan Kıral, Pamir Yaşir, Nilda Kalkaner, Bora Karlıdağ, Hüseyin Aslan, Değirmenlik Halk Kütüphanesi’nde Menessa Bahadur, Helin Uygun, Derin Uygun, Akdoğan Halk Kütüphanesi’nde Aras Erbil, Yasemin Özcanlı, Aren Özcanlı, Sezgin Çakar, Zehra Berilyıldız, Kerem Teskan, Dila Duru Salış, Emine Çökmez, Elif Karakuş, Mehmetçik Halk Kütüphanesi’nde Asya Demirtay, Zeynep Sare Yaşar, Elif Berra Şimşek, İskele Halk Kütüphanesi’nde Ali Batı, Hamza Batı, Mustafa Batı ve Yenierenköy Halk Kütüphanesi’nde Naciye Yüzgeç, Nuray Yüzgeç, Ege Can.”