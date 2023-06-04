25 Haziran Ara Seçimleri için ad çekme yarın Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Haziran 4, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Kıbrıs

25 Haziran Ara Seçimleri için ad çekme yarın Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılacak

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri

25 Haziran Pazar günü yapılacak Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri için ad çekme yarın saat 14.00’de Anayasa Mahkemesi Salonu’nda yapılacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 16 numaralı duyurusuna göre, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 52(1)(B) ve 96(1)(A) maddeleri uyarınca, Milletvekilliği Ara Seçiminde, siyasal partilerin ve bağımsız adayların oy pusulasında yazılış sırası ile Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın sırası, muhtarlık seçiminde de seçim çevresindeki adayların oy pusulasında yazılış sırası, Yüksek Seçim Kurulu tarafından yarın saat 14.00’te siyasal partilerin, bağımsız adayların veya temsilcilerinin önünde ad çekilerek, belirlenecek.


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Tags:Milletvekilliği ve Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimleri
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