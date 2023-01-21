Lefkoşa'da korkutan kaza - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Ocak 21, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Lefkoşa’da korkutan kaza

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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Hamit MANGA

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 20.01.2022 tarihinde, saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde çift şeritli yolda sol şerit içerisinde yönetimindeki JR 394 plakalı salon araç ile doğu istikametine seyreden Lefkoşa’da sakin Hamit MANGA (E-28) seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Hastane Çemberine süratli ve dikkatsizce girmesi sonucu yolun solundan çıkarak yol dışında kaldırım üzerinde bulunan 40 cm yüksekliğindeki beton zemine aracının ön kısmı ile çarpıp bir takla atarak tavanı üzerinde durmuştur. Kazada hafif yaralanan Hamit MANGA kaldırıldığı LDH Acil Serviste yapılan tedavisine müteakip taburcu olmuştur

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Tags:Hamit MangakazaKKTC
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