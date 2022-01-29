Lefkoşa’da korkutan kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre 29.01.2022 tarihinde, saat 07.45 sıralarında, Lefkoşa’da Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, Hasan Çaylı (E-24), yönetimindeki HF 110 plakalı salon araç ile sol şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden Orhan Saz yönetimindeki TRC 803 plakalı otobüsün arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden TRC 803 plakalı otobüs sağ şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Tarık Dolu yönetimindeki TNL 325 plakalı otobüse çarpmıştır. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan HF 110 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Havva Kaymaz, LDH de yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur. Çarpmaya müteakip alev alan HF 110 plakalı araçta yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, yangın sonucu aracın motor kısmında hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.