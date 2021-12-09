Lefkoşa’da kaza: Mehmet Çakır ameliyata alındı

Lefkoşa’da saat 12.00 saatlerinde DU 266 plakalı araç sürücüsü Kadir Karataş o sırada yoldan geçen Mehmet Çakır’a çarptı. Sokak lambalarının çalışmıyor olması felakete zemin hazırlarken bilinci kapalı olan Mehmet Çakır ameliyata alındı

Fotoğraflar: Ahmet İkidereli

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi’nde sokak lambaları çalışmayan yolda 22 yaşındaki DU 266 plakalı araç sürücüsü Kadir Karataş, o sırada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 24 yaşındaki Mehmet Çakır’a çarptı. Yaralanan yaya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve ameliyata alındığı öğrenilen ilk bilgiler arasında. Olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.