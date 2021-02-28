Lefkoşa’da güpegündüz hırsızlık

Dükkan Açma ve Hırsızlık Bugün saat 11:15 sıralarında, Lefkoşa’da, T.K. (E-32), makul mazereti olmaksızın ikametgahından ayrılarak sokağa çıkma yasağını ihlal ettikten sonra Şht. Mustafa Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Gülizar Özteknik Eczanesinin camını taş ile kırarak kasti hasara uğrattıktan sonra eczane içerisinden 2 paket hap/ilaç ve 260 TL nakit parayı çaldığı sırada polis ekipleri tarafından söz konusu iş yeri içerisinde bulunduğu sırada suç üstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.