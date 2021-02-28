Başbakanlığı eleştiren gazeteci haberleşme grubundan çıkarıldı

Basın-Sen Dış İlişkiler Sekreteri, Gazeteci Çağdaş Ögüç, Başbakanlık Basın Whatsapp grubuyla ilgili yaptığı bir paylaşım nedeniyle gruptan çıkarıldı. Öğüç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma isyan etti.

Yapılan paylaşım şöyle;

“Az önce KKTC Başbakanlık WhatsApp grubu ile ilgili yaptığım paylaşımın ardından, Başbakanlık Basın Danışmanı Leman Kutay tarafından gruptan atıldım.

Leman Abla’yı telefondan aradım, yanıt vermedi. Whatsapp üzerinden özel mesaj attım ona da yanıt vermedi.

“Basın ve ifade özgürlüğü” olmazsa olmazımız falan ya. Hah işte, ondan!”