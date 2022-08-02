Lefkoşa ve Mağusa’da konut yatırımları düştü

KKTC’de 2021 yılında izin makamlarına kaydı yapılan inşaat dosyası sayısı bin 921. Ülke geneli yapı kullanım tercihleri arasında yüzde 95,06 ile konut, en büyük paya sahip.

HAVADİS ÖZEL

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin (KTİMB) 2021 yılını kapsayan inşaat projelerine ilişkin verilerine göre, ülke genelinde 2021 yılında bin 921 inşaat dosyasının izin makamlarına kaydı yapıldı.

İstatistiklere göre izin makamlarına kaydı yapılan inşaat projeleri arasında, konut, iş yerinin yanı sıra, turizm ve eğlence tesisi, sağlık yatırımı, eğitim yatırımı, sanayi tesisi ve kamu yatırımı projeleri bulunuyor.

KKTC’de izin makamlarına ait inşaat dosyaları verilerine göre, inşaat ruhsatı alabilmek için müracaatı yapılan dosyaların büyük çoğunluğu konut (apartman ve müstakil) projesi. İstatistiklerine göre 2021 yılında inşaat ruhsatı almak istenen projelerin 8 bin 886’sı konut.

EN FAZLA İNŞAAT PROJESİ LEFKOŞA’DA

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin 2021 yılını kapsayan KKTC’de izin makamlarına kaydı yapılan inşaat projelerine ilişkin verilerine göre, bin 921 inşaat projesinin bin 606’sı Lefkoşa’da, 437’si Mağusa’da, 520’si Girne’de, 189’u İskele’de, 103’ü Güzelyurt’ta, 66’sı Lefke’de projelendirildi.

LEFKOŞA VE MAĞUSA’DA KONUT YATIRIMLARI DÜŞTÜ

Yapı kullanım tercihlerinin ilçeler bazında 2020-2021 yıllarındaki değişimlerini ele aldığımızda; konut yatırımlarının, Lefkoşa ve Gazimağusa ilçelerinde düşüşe geçtiğini; Girne, İskele, Lefke ve Güzelyurt’ta ise artış gösterdiğini görüyoruz,

Verilere göre ticaret yatırımları, Lefkoşa ve Girne düşüşe geçtiği; Gazimağusa, İskele, Lefke ve Güzelyurt’ta ise artış gösterdi.

Turizm ve Eğlence yatırımları, Lefkoşa ve İskele ’de aynı seyirde devam ederken Gazimağusa, Lefke ve Güzelyurt’ta ise artış gösterdiği.

Sağlık yatırımları, 2021 yılı içerisinde yalnızca Güzelyurt’ta yapıldığı, eğitim yatırımları, Lefkoşa, Güzelyurt ve İskele ’de aynı seyirde devam ederken Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta düşüş ve Lefke’ de artış gösterdi.

Sanayi yatırımları, Lefkoşa ve İskele ilçelerinde düşüşe geçti; Girne, Gazimağusa, Lefke ve Güzelyurt’ta ise artış gösterdi.

Kamusal Altyapı yatırımları Girne ve İskele ilçelerinde düşüşe geçti; Gazimağusa, Lefkoşa, Lefke ve Güzelyurt’ta ise artış gösterdi.