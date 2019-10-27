Kıbrıs

Lefkoşa ve İskele’de asayiş ve trafik denetimleri

27 Ekim 2019

Polis, Lefkoşa ve İskele bölgelerinde asayiş ve trafik denetimleri  yaptı. Kumarhanede tespit edilen 19 kişi hakkında yasal işlem başlatılırken, kontrol edilen 747 araç sürücüsünden 167’sine ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi. Lefkoşa bölgesinde KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam başlayan bu sabahın ilk saatlerine kadar süren denetimlerde bölgelerdeki kumarhaneler, yatı evleri, gece kulüpleri ve bahis evleri kontrol edildi.

Lefkoşa’da, KKTC’de izinsiz ikamet ettikleri tespit edilen 3 kişi tutuklandı. Kumarhaneye girmeleri ve bulunması yasak 17 şahıs tespit edildi, haklarında yasal işleme başlatıldı.

Trafik ekipleri 530 aracı kontrol etti, suç işlediği tespit edilen 111 araç sürücüsü hakkına ileri işleme gitti. Çeşitli suçlardan dolayı 3 araç trafikten men edildi.

İskele’de kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak 2 kişi tespit edildi, haklarında yasal işlem yapıldı.
Trafik ekipleri 217 aracı kontrol etti, 56 araç sürücüye ceza kesti. 1 araç trafikten men edildi.

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