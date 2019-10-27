Kıbrıs

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak

27 Ekim 2019

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.

Genel Kurul’un 10.00’da başlaması beklenen toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde ayrıca Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve Gazimağusa Milletvekili Erhan Arıklı ile Demokrat Parti (DP) Gazimağusa Milletvekili Fikri Ataoğlu’nun tarihi geçmiş ilaçların imhası konusunda araştırma yapılması için sunduğu önergenin ön görüşmesi de var.

Arıklı ve Ataoğlu, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nin deposunda tarihi geçmiş tonlarca ilacın imha edilecek olmasının ana nedenlerin ne olduğu ve bu konuda ihmalin olup olmadığıyla ilgili araştırma yapılması için Cumhuriyet Meclisi’ne önerge sunmuştu.

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