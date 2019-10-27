Dünya

Rus Dışişleri’nden Ukrayna Savunma Bakanı’nın ‘Rusya ile savaş’ sözlerine yanıt

27 Ekim 2019

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Zagordnyuk’un ‘Rusya ile 5 yıllık savaş deneyimi’ ile ilgili sözlerine yanıt verdi.

Zaharova’nın Ukrayna Savunma Bakanı Zagordnyuk’un ‘Rusya ile 5 yıllık savaş deneyimi’ ile ilgili sözlerine verdiği yanıt, Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resmi Twitter hesabından yayınlandı.Daha önce Zagorodnyuk, Brüksel’de yapılan NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nda Ukrayna’nın İttifak ile ‘Rusya ile 5 yıllık benzersiz savaş deneyimini’ paylaşmaya hazır olduğunu belirtmişti.

Zaharova ise NATO’ya ilginç gelebilecek Ukrayna’nın asıl deneyiminin ‘kendini yok etme’ olduğunu ifade ederek, bu ülkenin 30 yıl içinde ‘müreffeh bir bölgeyi çöküşe uğratmayı, eli silahlı kişileri ormanlara sürmeyi, ayrıca herkesi herkesle kavga eder hale getirmeyi başardığını’ vurguladı.

Rus diplomat, “Elbette ki Ukrayna’daki gibi deneyim hiç kimsede olamaz” ifadelerini kullandı.

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