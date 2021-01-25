Lefkoşa ve Girne’ye tam kapanma

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Girne ve Lefkoşa İlçelerinde hızla artan covid-19 vakalarını ve bulaşı dikkate alarak her iki ilçede tüm faaliyetlerin durdurulmasına karar verdi. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kapanmanın 27 Ocak 00.01’den itibaren yürürlüğe girmesine karar verdi. Üst Komite her iki ilçede tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanmasını ve ülke genelinde ilk ve orta dereceli eğitimde çevrimiçi’ne geçilmesini istedi.

Ülke genelinde uygulanan 22.00-05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma yasağına ilişkin Bakanlar Kurulu’na öneride bulunan Üst Kurul yasağın 20.00-05.00’e çekilmesinin daha iyi olacağını vurguladı.

Üst Kurulun karar metninde Covid-19 bulaşan kişilerle temaslılarının kendini sakladığı, bu nedenle hastaneye geç başvurdukları, yoğun bakım ve ölümlerdeki artışında bu olduğu kaydedildi. Üst Kurul bu gerekçeyle temas takip ekibinin vaka ve temaslılarına ulaşmakta güçlük çektiği de ifade edildi.

Girne ve Lefkoşa Bölgesi’nde artan yerel bulaş nedeni ile bu bölgelerde bulunan tüm işyerleri ve faaliyetlerinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01’den 10 Şubat 2021 saat:23:59’a kadar kapatılması/durdurulmasına karar verilmiştir. Bu ilçelerde bulunan eczane, benzin istasyonu, fırın, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler ve bunların tedarikçileri, restoran paket servis hizmetleri bu karardan muaf olacaklardır. Girne ve Lefkoşa ilçelerine diğer ilçelerden giriş çıkışların durdurulmasına karar verilmiştir. Bu süreçte Girne ve Lefkoşa ilçelerinde ikamet eden polis, sağlık, itfaiye, sivil havacılık, elektrik kurumu, belediyeler, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nde görev yapanlar ve sarı basın kartı sahibi basın çalışanlarının hizmetlerine devam edeceği nedenle giriş çıkışlarını sürdürebileceklerdir. Bakanlar Kurulu tarafından alınan sokağa çıkma yasağının uzatılarak, sokağa çıkma yasağının gece saat:20:00’da başlatılmasının uygun olacağı 27 Ocak 2021 tarihinden 10 Şubat 2021 tarihine kadar devlet ve özel okullarda, tüm ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimlerin (dersane,etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de dahil) durdurularak online eğitime geçilmesi uygun görülmüştür. Bu uygulama kreşler ve özel eğitim merkezlerini kapsamamaktadır. Kuzey Kıbrıs’ta ikamet eden ve Güney Kıbrıs’ta rutin tedavi gören/tedavileri başlanmış hastaların mağduriyet yaşamaması ve tedavilerinin tamamlanabilmesi amacıyla Güney Kıbrıs’a günübirlik karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmaları uygun görülmüştür. Sağlık amacıyla geçiş yapacak olan hasta ve refakatçisinin (gereği halinde) girişte son 3 gün içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca tedavi sonrasında ülkemize dönen hasta ve refakatçiler ülkeye girişlerinin yedinci ve on dördüncü günlerinde yeniden PCR testlerini yaparak sonuçlarını Bakanlığımıza iletilmesi gerekmektedir. Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında temassız ticaret yapan kişilerin karantina uygulaması olmaksızın ticaret yapmaları uygun görülmüştür. Yeşilırmak Sınır Kapısı’ndan yalnızca sağlık amacı ile ambulansların transit geçişlerde karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapmalarına bunun dışındaki geçişlerin karantinaya tabii olması uygun görülmüştür. Limanlardan ülkemize gelecek tır şoförlerinin 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri ve alınacak olan 2. PCR test sonuçlarının negatif çıkıncaya kadar Liman’da kalmaları kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın ülkeye girişlerinin sağlanması uygun görülmüştür. Ancak tır şoförleri kamyonlarındaki yükleri boşaltıp yeni yüklerini yükleyerek 48 saat içerisinde ülkeden çıkış yapmaları gerekmektedir. Pile’de ikamet eden veya Pile’de çalışan kişilerin, 72 saat içerisinde yapılan güncel negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın geçiş yapabileceklerdir. BM, AB, İngiliz Üsler Bölgesi, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanları son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri kaydı ile karantina uygulaması olmaksızın giriş yapabileceklerdir. Evde ve masaj salonlarında yapılacak hizmetler, bar, casino, bet ofisi, kahvehane, internet cafe, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerin bir sonraki karara kadar durdurulmasına Cenaze törenlerinin sadece birinci derece yakınlarının katılımı ile yapılmasına karar verilmiştir. Takım spor antrenman ve müsabakalarının bir sonraki karara kadar durdurulmasına karar verilmiştir. Kuzey’de ikamet edip Güney Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir. Güney’de ikamet edip Kuzey Kıbrıs’ta çalışan kişilerin geçişlerinin bir sonraki karara kadar karantinaya tabii olmasına karar verilmiştir. Beyarmudu’nda ikamet eden kişilerin Üsler Bölgesi’nde hayvancılık ve tarım faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla karantina uygulaması olmaksızın Üsler Bölgesi’ne günübirlik geçiş yapmaları uygun görülmüştür. İşyeri açılış törenlerinin, düğün, sinema, tiyatro, doğum günü, toplu ibadet, nişan, nikah, mevlit, sergi vb. faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Evlerde 10 kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi hususundaki kararın bir sonraki karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

İşte kararlar: