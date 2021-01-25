Gürkut: 1-2 ay daha gitmeseniz ölmezsiniz!

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda artan yerel vakalara dikkat çekti. Gürkut, yapılan yanlışlıkları ve kural ihlallerini açık bir dille eleştirdi.

Gürkut’un paylaşımı:

32 YEREL VAKA…

Son günlerde Girne ağırlıklı yayılıma Lefkoşa da katıldı… Virüs yayılıyor. Haftasonu siyasiler, toplumun önde gelenleri, doğa sporcuları, eli kalem tutanları… çeşitli mekanlardan maskesiz mesafesiz, yakın temaslı, toplu etkinliklerden fotoğraflar paylaştı… Sıkıldık mı? Evet, hem de çok. Sağlık çalışanlarımız yoruldu mu? Evet, daha da çok. Ama pandemi hiç hız kesmeden sürüyor, tüm dünyada. Ülkemizde ise giderek artan şekilde, her geçen gün bizlere daha da yaklaşan bir tehidtle yayılıyor.

Halkımıza soruyorum:

DURUMUN CİDDİYETİNİ SEVDİĞİNİZ BİRİNİ KAYBETMEDEN ANLAMAK İSTEMİYOR MUSUNUZ? BU VİRÜSÜN İNSANDAN İNSANA YAKIN TEMASLA BULAŞTIĞINI HALA ANLAMADINIZ MI? 1-2 AY DAHA MEYHANEYE, KAFEYE, EĞLENCEYE GİTMESENİZ ÖLMEZSİNİZ AMA COVID-19’DAN 40 YAŞINDA BAŞKA HİÇBİR HASTALIĞI OLMAYAN BİR İNSANIMIZI KAYBETTİK. Bana olmaz mı diyorsunuz? O da öyle demiştir ki hastalanmıştır.

Madem ki yönetenler gerekeni yapmıyor, biz yapalım. Evlerimizden çıkmayalım. Daha fazla canımız yanmadan, hemen şimdi.

Yetkililere çağırımdır:

BÖLGESEL KAPANMAYI KABUL ETMEDİNİZ. ÜLKEYİ KAPATMAK DAHA MI KOLAY? BUGÜNE KADAR BİRÇOK TEDBİR KARARI ALINDI. Uygulamada aksaklık ve eksiklikler olmaması için YETERLİ düzenleme ve denetleme YAPMADINIZ.

DERHAL YAPMAMIZ GEREKENLER:

1-VAKA SAYILARININ, TEMASLI SAYILARININ, BÖLGELERE GÖRE DAĞILIMIN, TEST SAYILARININ VB. KAYIT ALTINA ALINIP, EPİDEMİYOLOJİK ÇALIŞMALARIN YAPILACAĞI VE BİLİMSEL KANITLARA DAYALI UYGUN KARAR VE TEDBİRLERİN ÜRETİLECEĞİ ÇALIŞMA BAŞLATMAK.

2-BULAŞICI HASTALIKLAR YASASINA UYGUN ALT KOMİTELERİN TAMAMLANIP ÇALIŞTIRILMASI, ÜST KOMİTE KARARLARININ İCABINDA YASADA ÖNERİLDİĞİ ŞEKİLDE İLGİLİ UZMANLARIN KATILIMI İLE GENİŞLETİLEREK KOORDİNASYON İÇİNDE ALINMASINI VE ÜRETİLEN KARARLARIN SİYASİ ENDİŞELERLE DEĞİŞTİRİLMEMESİ/BUDANMAMASI.

3-HASTALIĞIN TOPLUMSAL YAYILIMINI DURDURACAK %70-80 BAĞIŞIKLIK ORANINA ULAŞACAK ŞEKİLDE UYGUN AŞI/AŞILAMA çalışmalarının devamını sağlamak. Etki/yan etki takibinin, aşılanan kişilerin monitorizasyonunun bilimsel temelle sağlanması.

4-ACİL DURUM HASTANESİNİN GEREKLİ YASAL/TEKNİK kontrollerinin tamamlanması ve iş sağlığı güvenliği açısından onaylanıp, personelinin de yasalarımıza uygun şekilde oluşturularak hizmete açılması.