Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Nisan 19, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Dairelerinde yarın uyarı grevi yapılacak

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), yarın Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi ve Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde 08.00-12.00 saatleri arasında uyarı grevi yapacak.

KAMUSEN Başkanı Metin Atan imzasıyla yapılan açıklamaya göre sendikalar, yarın saat 10.30’da Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’nde basın açıklaması yapacak.


Sendikalar, hükümetin  söz konusu dairelerde personel eksikliğini giderme yönünde adım atmadığı gerekçesiyle grev kararı aldı.

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Tags:EylemSosyal Sigortalar Dairesi
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