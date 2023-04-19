Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği, Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu’nun eşi, Dışişleri Bakanlığı Mensupları ve Eşleri Derneği (DİMED) Başkanı Oya Ertuğruloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Çocuk Yuvası’nı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ziyaretlerinde, çocuklarla sohbet ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutlayan ve çeşitli hediyeler veren Oya Ertuğruloğlu, çocuklar ile öğretmenlerin Ramazan Bayramı’nı da kutladı.

Oya Ertuğruloğlu, Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Soner Öyken ile Sosyal Hizmetler Dairesi Lefkoşa Şube Amiri Yeşim Gürçınar ve Psikolog Gizem Çelik’ten kurumların faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi aldı.

Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Öyken, okula katkılarından dolayı DİMED Başkanı Oya Ertuğruloğlu’na teşekkür belgesi takdim etti.

Oya Ertuğruloğlu’na ziyaretlerinde, DİMED Yönetim Kurulu üyeleri ile bazı bakanlık personeli eşlik etti.

(AN/YIL)